Departamento de seguros de California revela millonario fraude de residentes al sur del condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Dos hermanos al sur del condado de Monterey enfrentan serios cargos de felonías al presuntamente incurrir en fraude de impuestos de seguros de miles de dolares.

Los empleadores responsables de este presunto fraude en los seguros son residentes de greenfield y soledad, fraude de más de 1.4 millones de dólares

"Es una compañía que es administrada por tus hermanos familia pérez tienen varios negocios donde contratan a trabajadores para la agricultura trabaja en el campo

reportaron menos pagos a los trabajadores reportaron que su nomina es menor que actualmente es." dijo Jazmín Ortega

Según un comunicado del departamento de seguros de California el maltrato de un trabajador agrícola reveló presunto plan de fraude

de compensación para trabajadores de 1.4 millones de dólares los hermanos Elias Perez y Alejandra Perez enfrentan 20 felonias después de declarar menos de $17 millones de dolares de nómina.

El departamento de seguros descubrió el presunto fraude después de enterarse de que un

profesional sin licencia atendió en un garaje a un empleado lesionado.

"Recibimos información que los trabajadores que en el campo se lastimó la espalda en la pisca se cayó se lastimó la espalda y el lugar de reportar una clínica que tiene el contrato con el servicio de compensación de trabajadores, lo administradores enviaron esa persona con un sobador " comentó Jazmín Ortega

Presuntamente no declararon la nómina por más de 17 millones de dólares, lo que resultó en una pérdida de más de 1.42 millones de dólares para compañías de seguros.

Los Pérez son propietarios de empresas de contratación de mano de obra agrícola en greenfield llamadas

pfl contracting inc., future ag management, inc. (fam) y future harvesters and packers, inc. (fhp).

"Haciendo una auditoría de los números también salió que estaba reportando menos nómina de la que tienen

reportaron 17 millones menos de lo que corresponde ..

ese reporte fraudulento resultó en pérdidas de compensación laboral de 1.4 millones de dólares " comentó Jazmín Ortega.