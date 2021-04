Miles de jóvenes están presentando ataques de ansiedad

La ciudad de Laredo cuenta con servicios gratuitos para poder ayudar a los jóvenes que se encuentran viviendo episodios de ansiedad, lo que demuestra es una gran depresión por la que están pasando, esto puede ser derivado por varios factores, como es el encierro en el que se han encontrado y al verse sumergidos sin contacto físico con los amigos, sin tener convivencia cambia de un día para otro su vida, también pueden ser las redes sociales, ya que permanecen más tiempo metidos en internet y ese mundo puede causar ansiedad, la convivencia con la familia puede hacerse un tanto difícil y más a esta edad, que son tan vulnerables y no aceptan nada que venga de los papás volviéndose unos chicos rebeldes.

Es necesario que los padres le den la debida importancia y tratar de buscar una solución a lo que sus hijos están viviendo y sintiendo en este momento.

Lo que para ellos puede ser un gran problema, seguramente para los padres de familia no deja de ser cualquier cosa pasajera que tiene solución, pero recordemos que ellos no lo saben y se encierran en su mundo, sin encontrar una solución a sus problemas o a su estado de ánimo, ni siquiera ellos saben lo que están pasando, es una confusión extrema y lo pueden demostrar de muchas formas, como lo es la falta de apetito, dormir mucho, no tener ganas de hacer nada, estar irritables, las manifestaciones pueden ser muchas, es por eso, que expertos recomiendan acercarse a sus hijos y hablar con ellos, sobre todo escucharlos para tratar de entenderlos y que ellos sientan que no están solos y cuentan con el apoyo de sus padres.

La ansiedad es un foco de alarma que indica que algo no esta bien y más grave aún, sería si se llegan a presentar estos síntomas:

Dolores de cabeza frecuentes

Tensión muscular

Insomnio

Miedo

Falta de Concentración

Encierro

Intranquilidad

Preocupación Excesiva

Llame a la línea de apoyo a la salud mental por el COVID-19 al 833-986-1919