¿Pueden vacunarte si no tienes documentos?, conoce la parte legal y tus derechos en medio de la pandemia

(NOTICIAS YA).- Los casos migratorios están a la orden del día y el abogado José Pertierra responde a cada una de las interrogantes.

PREGUNTA UNO

No tengo papeles. Soy mexicano. Tengo 72 años, y llevo 15 años en este país. Mi hija me pidió una cita para que me pongan la vacuna del Covid, pero no sé si califico debido a mi estado migratorio. Tampoco tengo seguro médico.

RESPUESTA UNO

No te preocupes. El gobierno federal ha dicho claramente que todas las personas en los Estados Unidos tienen el derecho a la vacuna. No importa que no tengan papeles.

La prioridad es vacunar a toda la población, porque saben que es la única manera de controlar la pandemia.

Incluso, para los que no tienen seguro médico, la vacuna es gratuita. Lleva tu pasaporte mexicano como identificación. Dale, de mi parte, las gracias a tu hija por haberte inscrito para la vacuna, y felicidades.

PREGUNTA DOS

Me llamo Rafael. Soy ciudadano estadounidense. Pedí a mi hija. Ella llegó como residente permanente. Tiene 15 años. Quiero saber cómo puedo hacerla ciudadana. Gracias.

RESPUESTA DOS

Rafael, siempre y cuando tu hija menor de edad haya ingresado a Estados Unidos como residente permanente y tu (siendo ciudadano) tengas su custodia legal y física, ella automáticamente se convirtió en ciudadana estadounidense al pisar territorio de Estados Unidos.

Lo clave es poder demostrar que tienes la custodia legal de tu hija.

Si estás casado y vives con la madre biológica de la niña, la ley presupone que tienes la custodia.

Si están divorciados, entonces necesitarías un documento de la corte para demostrar que te han dado formalmente la custodia de la niña.

Un padre de una hija menor que ha adquirido la ciudadanía automática de esta manera debe presentar un formulario llamado N-600 para que Inmigración le dé a su hija un certificado de ciudadanía, y con eso ella pudiera sacar un pasaporte de Estados Unidos.

Pero fíjate. Tu hija se hija se hizo ciudadana al momentito que pasó la garita de inmigración e ingresó al país. Su ciudadanía no está vinculada al certificado de ciudadanía o al pasaporte estadounidense.

Esos son simplemente evidencia de que es ciudadana. Muy buena tu pregunta, Rafael.