Realizan arrestos tras disturbios en Portland, Oregón

(NOTICIAS YA).- La noche del viernes, se declaró un motín después de que algunas personas que marchaban desde Director Park en Portland, Oregón, fueran vistas rompiendo ventanas y participando en “actividades delictivas”, según una serie de publicaciones de la Oficina de Policía de Portland (PPB) en Twitter.

PPB publicó imágenes de las ventanas rotas en la Sociedad Histórica de Oregón en SW Park Ave.

“Se ha visto a los participantes en los disturbios intentando robar negocios”, dijo una de las publicaciones cuando los funcionarios advirtieron a los participantes que abandonen el área o se enfrentarán a arrestos.

La policía informó haber realizado varios arrestos durante el incidente donde dijeron que una “multitud hostil” los rodeaba en un momento.

Se pudo ver a oficiales con equipo táctico caminando en filas a lo largo de la calle obligando a los manifestantes a abandonar el área en un video publicado por el PPB.

Police are pushing remaining protestors out to the area pic.twitter.com/9t72saYOOj

— Sergio Olmos (@MrOlmos) April 17, 2021