Bolivia, México y Perú entre las favoritas

(NOTICIAS YA).-A menos de un mes para la celebración de Miss Universo Internacional , algunas de las 69 candidatas a Miss Universo ya se encuentran en el país anfitrión de EE. UU., ya sea completando su cuarentena o haciendo preparativos de último minuto o asistiendo a eventos de patrocinadores, para el concurso de belleza internacional Big5 más emocionante de este año.

A solo un mes:

THE COUNTDOWN BEGINS! 👑

The 69th #MISSUNIVERSE Competition will air live around the world from the Seminole Hard Rock Hotel & Casino on Sunday, May 16 at 8:00 PM ET. @hardrockholly pic.twitter.com/X0dNZFeWSj

— Miss Universe (@MissUniverse) April 16, 2021