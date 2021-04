Exigen los vuelvan a contratar después de haber sido despedidos por la pandemia

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-Decenas de trabajadores se reunieron afuera de las oficinas de los supervisores del condado de Monterey para que se apruebe una ordenanza para que puedan regresar a sus trabajos tras ser despedidos hace un año por la pandemia.

EL gobernador de California aprobó un ordenanza para que regresen los trabajos de quiénes fueron despedidos empleados del condado de Monterey dicen es solamente una base y la ordenanza local es más válida.

Con carteles, tapabocas y marchando , trabajadores del sector hospitalario deseaan que son supervisores del condado de Monterey aprueben una ordenanza que obligaria empleador a regresar sus trabajos a los empleados que tenían antes de la pandemia.

"El 13 de marzo me pararon de trabajar y no me han llamado llamar a mis otros compañeros y a mí no me han llamado

se necesita trabajar porque no se trabaja lo comes" dijo una trabajadora de hotel.

"Nuestras familias dependen de nuestro trabajo.. la unión apoya con cajas de comida por semana pero no es suficiente para nuestras familias queremos volver a generar ingresos" comentó otra Trabajadora de hotel

Los trabajadores y líderes dicen la ley firmada por el gobernador de California solo ampara a empleados de hoteles, de eventos , de aeropuertos y de limpieza, es una ley limitada . En la propuesta del condado de Monterey se proteger a mas trabajadores.

"Lo que se firmó la ley es el básico lo mínimo que se debe dar esos trabajadores lo que queremos hacer ampliar con más fuerza a dar más derecho los trabajadores y asegurar que vamos a cubrir más protecciones para miles más trabajadores en el condado de Monterey

cuando se vende un hotel también aplican esas situaciones condiciones que no tiene la ley estatal que firmó el gobernador" comentó Luis Alejo

"Tengan la posibilidad de demandar al empleador en la corte no esperar hasta que la comisión haga su trabajo.

que los llamen que los van a contratar de acuerdos antigüedad en el trabajo" dijo Héctor Azpilcueta.

Son cerca de 25 mil los trabajadores en el sector de la hospitalidad en el condado de Monterey. Cerca del 90% perdió su trabajo.

'Hemos tenido agremiados que han perdido sus hogares han tenido que ir a pedir ayuda a los bancos de comida " comentó Héctor Azpilcueta.

Mañana a las 10:30 esta ordenanza será discutida por los supervisores. Se espera tomen una decisión para saber si aprueban o no la ordenanza.