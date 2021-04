Hispana de 70 años sufre ataque de odio; creyeron que era asiática

(NOTICIAS YA).- En el marco de un repunte en los ataques de odio contra asiáticos en Estados Unidos, una mujer hispana de 70 años fue brutalmente golpeada en Eagle Rock, California, a principios de este mes.

La atacante de 23 años procedió violentamente contra la anciana, quien es mexicoamericana, al creer que era asiática.

LEE: Doctora que golpeó a hispano que le pidió respetar la distancia social enfrenta cargo de “crimen de odio”

De acuerdo con el sitio especializado Mitú, que cita diversos reportes, la mujer atacó a su víctima, identificada como “Becky”, cuando se disponía a bajar del autobús en el que ambas viajaban.

Según indica el sitio Asian Dawn, la joven le gritó un insulto racial dirigido a las personas asiáticas y luego la arrastró desde la parte trasera del autobús hasta el frente.

70-Year-Old Woman Mistaken For Asian and Severely Beaten - https://t.co/qFhsLAF1ef via @AsianDawn4

— Asian Dawn (@AsianDawn4) April 14, 2021