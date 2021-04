Lluvias y tormentas afectarán esta semana a Florida Central

(NOTICIAS YA).- Florida inició la semana con lluvias que se mantendrán durante toda la semana, según indicó el Servicio Nacional de Meteorología, así que ¡no descarte su paraguas hasta el fin de semana!.

Durante los próximos días se esperan precipitaciones de unas dos o tres pulgadas de lluvia y algunas tormentas que podrían alejarse al final de la semana, debido a un frente que cubre Florida Central, así como lo indica el Servicio Nacional de Meteorología en su cuenta de Twitter:

The sunshine state turns a bit soggy this week, as a stationary front draped across Central FL will provide a focus for repeated rounds of showers and storms for the next few days. It'll move off later this week but not before putting 2-3" of rain down across the region. pic.twitter.com/E2rrpqiBKo

— National Weather Service (@NWS) April 19, 2021