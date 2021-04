Retraso en cortes de Colorado afecta a decenas de inmigrantes

(NOTICIAS YA).-La crisis del coronavirus ha generado un retardo procesal tan grande en las cortes de Colorado que, en algunas de éstas, los jueces podrían demorar años en ponerse al día, si no se vuelve a la normalidad pronto.

Esta situación ha llegado incluso a los juzgados de inmigración, donde decenas de hispanos esperan por una audiencia para definir su estatus migratorio.

Cabe destacar que, durante la pandemia, muchas cortes han tenido que reducir la cantidad de personas que ingresan a sus espacios físicos, algo que ha hecho que en condados como Broomfield o Adams se necesiten de por lo menos 7 años para poder cumplir con los juicios que están previstos para los próximos 6 meses.

Para el fiscal del Distrito 17, Brian Mason, este retraso es realmente abrumador para el sistema judicial, ya que no sólo afecta los derechos de las víctimas, sino también de los acusados.

Tan solo en su distrito judicial, este fiscal tiene más de 700 juicios con jurados por delitos graves en su calendario, pero actualmente sólo se celebran dos por semana, debido a las restricciones de seguridad del covid-19, según apuntó.

Para el abogado Rolando Vázquez, las cortes de inmigración no escapan de esta problemática, afectando en gran parte a los inmigrantes que esperan un juicio para definir su situación legal en Estados Unidos.

Como si fuera poco, el abogado Matthew Hines ha alertado que muchas aseguradoras están aprovechando esta situación para negarse a pagar en casos de accidentes laborales o de autos con demandas en la corte.

“El problema que estamos teniendo con muchas compañías de seguros en este momento es que no podemos ir a corte. Las cortes están abiertas, pero no tienen juicios. Por lo que muchas empresas piensan ‘bien, si no tenemos juicio, entonces yo no tengo que pagar dinero, porque nunca puedo perder en la corte’ y eso ha sido un gran problema”, manifestó Hines.