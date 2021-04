Si eres residente de DC, te mostramos donde puedes vacunarte sin necesidad de cita

(NOTICIAS YA).- Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, Distrito de Columbia, dio a conocer una lista de lugares donde los residentes pueden vacunarse sin necesidad de cita, una para mayores de 65 años y otra para mayores de 18 años.

LEE: Maryland, Virginia y Washington D.C. pausan la vacunación de Johnson &Johnson

Si eres mayor de 65 años, puedes llegar incluso entre semana al Centro de Convenciones Walter E. Washington y el Entertainment & Sports Arena.

DC seniors — you can walk up to any #COVID19 vaccination site listed and take the shot

This includes five days a week at the Walter E. Washington Convention Center and the Entertainment & Sports Arena #DCHOPE pic.twitter.com/rwuXQ0KoZF

— Muriel Bowser (@MurielBowser) April 19, 2021