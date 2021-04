Walgreens inyectó solución salina por error, en lugar de la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-La farmacia de Walgreens administró por error inyecciones de solución salina en lugar de vacunas COVID-19 en una confusión, confirmó la compañía en un comunicado.

Un portavoz de Walgreens dijo a los medios de comunicación locales que un "número limitado" de personas se vio afectado por el error, que ocurrió en una tienda en Monroe, Carolina del Norte, de acuerdo con información de newsweek.

Además, los afectados habían sido informados, dijo Walgreens, y se les ofreció una vacuna para cuando pudieran regresar.

"Estamos investigando lo que sucedió y hemos tomado medidas inmediatas para revisar nuestros procedimientos con la ubicación para evitar que esto vuelva a ocurrir", añadió la compañía en un comunicado.

Una de las pacientes afectadas dijo que recibió la inyección el pasado 20 de marzo, cuando ella y su esposo debían recibir la vacuna Pfizer en una tienda de Fincher Street, añadió el medio de noticias.

A Lisa Strawn, la paciente, un farmacéutico le dijo que su colega olvidó mezclar la vacuna, lo que resultó en que solo se le administrara una inyección de solución salina.

¿Cómo lo descubrieron? Sobraban vacunas cuando 'no debería quedarle ninguna': 'Bueno, a las 5:00 cuando me llamó y me dijo que le sobraban muchas vacunas, ¿qué iba a hacer con eso?', así afirmó el farmacéutico.

¿Es peligroso? Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), las inyecciones de solución salina se pueden utilizar como fuente de hidratación y electrolitos.

Los pacientes con afecciones como insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o renal requerirían una administración con especial precaución.

La FDA ha informado del uso de placebos salinos en ensayos clínicos para las vacunas COVID-19 Moderna y Pfizer-BioNTech.

La semana pasada, Walgreens anunció que estaba lanzando vacunas COVID-19 en la mayoría de sus tiendas en 49 estados de EE. UU., Washington, D.C. y Puerto Rico.

La compañía dijo que había administrado más de 11 millones de inyecciones hasta el 12 de abril.