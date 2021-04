AMLO finalmente se vacuna contra COVID-19; recibe la de AstraZeneca

(NOTICIAS YA).- Luego de resistirse a su aplicación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió la vacuna contra la COVID-19 este martes.

De acuerdo con El Financiero, al mandatario se le aplicó la vacuna de AstraZeneca durante su conferencia de esta mañana desde Palacio Nacional.

El citado medio refiere que la teniente enfermera Medina Vega fue la encargada de inmunizar al mandatario, quien dio positivo al virus en enero pasado.

Al inicio de su conferencia, conocida como “La Mañanera”, López Obrador instó a los adultos mayores a protegerse contra la enfermedad mediante esta acción.

“Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna preocupación que tengan. Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves”, explicó el presidente, según El Financiero.

“Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo para empezar, no duele la vacuna… Si no se aplicaron la primera dosis porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis pueden aprovechar para aplicarse la vacuna y protegernos todos”, agregó AMLO.

El mandatario especificó que le tocará recibir la segunda dosis de la vacuna en un mes o mes y medio, aunque esta ya no le sería aplicada en vivo durante su conferencia.

“No, ya no, con esto es suficiente”, finalizó el presidente de México.

