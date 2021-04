Comunidad de Bladensburg se encuentra temerosa tras tiroteo de menor

(NOTICIAS YA).- Autoridades buscan a los responsables de balear a un adolescente de 17 años en Bladensburg, Prince George. Tras el incidente el joven fue trasladado a un hospital de niños con varios impactos de bala.

Pasada la medianoche varios vecinos de la zona escucharon los disparos que retumbaron en la intersección de Decator Street y la Avenida 56.

“La policía de aquí tiene que ponerle más atención al problema de las pandillas. Desgraciadamente aquí en la ciudad de Bladensburg hay un problema con los jóvenes que son pandilleros y eso tiene atemorizada a la ciudadanía", dijo un joven que vive en el área y por razones de seguridad no dio a conocer su nombre.

Una madre de familia que vive en esta zona y optó no dar a conocer su nombre, contó lo que sucedió después de los disparos. “Mi esposo escuchó los balazos anoche y ligerito llegaron los policías. Me siento con un poco de miedo la verdad porque no sé qué esta pasando”.

Las autoridades investigan si otro adolescente también resultó herido en esta balacera. Ya que poco tiempo después del incidente un segundo jovencito llegó al hospital de Prince George con una herida de bala.

“Tan pequeños, deberían pensar en sus papás y dejar de hacer cosas así", opinó una residente del área.

Con miedo, los vecinos aseguran que los tiroteos no son frecuentes en la zona. Al menos, no lo han sido en los últimos meses.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Bladensburg, los dos heridos están en condición crítica pero estables.

Las autoridades indicaron que trabajan para precisar cuál fue el motivo de esta balacera y quienes son los autores de estos crímenes. Si tiene información, por favor colabore con las investigaciones llamando al 301 864-6080.