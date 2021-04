Cuarto cheque de estímulo: toda la información y los pagos Plus Up

(NOTICIAS YA).- Aún hay muchas personas que todavía no recibieron su tercer cheque de estímulo, sin embargo, ya se está planteando la posibilidad de una cuarta ronda de ayudas para paliar la aguda crisis económica que generó la pandemia del coronavirus.

Mientras el IRS continúa con la repartición del tercer cheque de estímulo y los pagos plus-up, el Congreso se encuentra analizando la posibilidad de aprobar un cuarto cheque de estímulo.

Al menos 70 legisladores demócratas y 21 senadores hicieron una petición formal al presidente Biden para que se aprueben pagos de estímulo mensuales de al menos $2,000 o, al menos, un cuarto cheque de estímulo por esa cantidad ya que consideran que la crisis está lejos de acabar.

Por el momento, es muy poco probable que avance esta propuesta y se otorgue un cuarto cheque de estímulo: los republicanos se oponen y a los demócratas no les queda margen de maniobra para pasarlo como hicieron con el ‘American Rescue Plan’.

Help #IRS spread the word: Many Americans experiencing homelessness qualify to get all 3 stimulus payments. Those who have not yet received any payments should check their tax filing options and claim the Recovery Rebate Credit: https://t.co/zj7biI3rSa #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/RkG17XgFUb

— IRSnews (@IRSnews) April 19, 2021