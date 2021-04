Declaran culpable a Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

(NOTICIAS YA).- A 11 meses de la muerte de George Floyd, el juicio en contra del expolicía Derek Chauvin ha llegado a su fin y fue encontrado culpable.

Chauvin fue declarado culpable de los tres cargos en su contra.

Los 12 miembros del jurado lo declararon culpable de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por la muerte de George Floyd en mayo de 2020.

Tras escuchar el veredicto, Chauvin fue esposado en la sala del tribunal y detenido por agentes la Oficina del Alguacil del Condado de Hennepin.

“Tengo que agradecerles en nombre de la gente del estado de Minnesota, no solo por el servicio de jurado, sino también por el servicio pesado de jurado”, fueron las palabras del juez Peter Cahill al jurado.

El jurado de cinco hombres y siete mujeres deliberó durante cuatro horas el lunes por la tarde y reanudó las deliberaciones el martes por la mañana, según informó el tribunal.

Apenas unas horas después de iniciar las deliberaciones este martes, el Tribunal del Condado de Hennepin informó que el jurado había llegado a un veredicto.

“Se ha llegado a un veredicto y se leerá entre las 3:30-4: 00 p.m. [hora local] el martes 20 de abril”, según el aviso. Los miembros del jurado concluyeron sus deliberaciones a las 2 p.m. hora local, de acuerdo con Spenser Bickett, portavoz del Tribunal del Condado de Hennepin.

Los miembros del jurado deliberaron durante más de 10 horas durante dos días para llegar al veredicto.

Previamente, Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de los cargos de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

Sentencia en 8 semanas

Después de que el juez Peter Cahill leyó y confirmó el veredicto con el jurado, anunció los próximos pasos técnicos; incluida la programación de la sentencia en ocho semanas.

El juez destacó que la corte examinaría los argumentos escritos de Chauvin “dentro de una semana” y emitiría conclusiones reales al respecto.

Luego ordenarán un informe de investigación previo a la sentencia, “restituible en cuatro semanas”. Eso será seguido por una sesión informativa sobre el informe de la investigación previa a la sentencia dentro de seis semanas y “dentro de ocho semanas tendremos sentencia”, según explicó.

Reacción de la familia Floyd

“La justicia ganada con dolor ha llegado para la familia de George Floyd y la comunidad aquí en Minneapolis”, dijo el abogado Ben Crump en representación de la familia de George Floyd.

“Pero el veredicto de hoy va mucho más allá de esta ciudad y tiene implicaciones significativas para el país e incluso para el mundo. Justicia para la América negra es justicia para toda América”, dice el mensaje.

“Agradecemos al Fiscal General de Minnesota Keith Ellison y su equipo por su feroz dedicación a la justicia para George. Pero no acaba aquí. No hemos olvidado que los otros tres oficiales que desempeñaron sus propios papeles en la muerte de George Floyd también deben rendir cuentas por sus acciones”, agraga.

El juicio en contra de los otros oficiales está programado para este verano.

Los argumentos finales en el caso de Floyd

El jurado empezó a deliberar, después de la jornada de argumentos finales de la Fiscalía y la defensa este lunes.

Para concluir su caso, un fiscal dijo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y su ego frente a los testigos preocupados.

“Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían”, señaló el fiscal Steve Schleicher.

En respuesta, el abogado defensor Eric Nelson dijo que Chauvin actuó como lo haría un “agente sensato” en esa situación.

“Hay que verlo desde el estándar de un agente de policía razonable. Hay que tener en cuenta que los agentes son seres humanos, capaces de cometer errores en situaciones de gran tension”, dijo Nelson.

Durante el juicio, los fiscales llamaron a declarar a 38 testigos. Entre ellos, expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía que criticaron a Chauvin y expertos médicos que explicaron cómo murió Floyd.

Por su parte, la defensa llamó a siete testigos propios, pero no al propio Chauvin, pues se acogió a su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar.

Con información de CNN.