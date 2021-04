FDA suspende uso de bamlanivimab, que usaban varios hospitales en el Valle

En noviembre pasado la FDA (Food and Drug Administration), dio autorización para poder usar el medicamento bamlanivimab contra el COVID 19, hace unos momentos emitió un comunicado para retirarlo y que no se use más ya que ya no funciona por las diferentes variantes que se han presentado del virus.

El bamlanivimab, es una medicina que tiene anticuerpos monoclonales que se ha estado usando en diferentes hospitales como el DHR en la ciudad de Edinburg, se recetaba como tratamiento efectivo contra el virus del COVID 19, para casos moderados que podrían considerarse de alto riesgo que sepresentaban pacientes de cualquier edad.

Este anticuerpo monoclonal hecho en los laboratorios Eli Lilly, son grandes proteínas del sistema inmunológico que son necesarias para poder identificar y neutralizar objetos extraños que entran al organismo como son los virus y las bacterias. Los anticuerpos monoclonales son glicoproteínas que se producen por el clon de una célula híbrida que se fabrica para atacar a un antígeno.

Este medicamento al tener esas proteínas, hacía una gran defensa contra el virus y de esta forma disminuir el efecto negativo provocado por estos microorganismos que entran en el organismo para atacar el sistema inmunológico y producir enfermedades como la del COVID 19.

Es un medicamento aplicado por vía intravenosa, por lo que muchos hospitales con pacientes sufriendo esta enfermedad aplicaban este medicamento, su uso fue recomendable en las primeras faces de la enfermedad. El medicamento no fue autorizado para pacientes hospitalizados que requerían oxigeno o se encontraban intubados.

Los efectos secundarios que se dieron a conocer a causa de esta medicina fueron: dolor de cabeza, mareos, náuseas, prurito, diarrea,vómito o hipersensibilidad.

En su momento el uso de esta medicina fue una esperanza para poder acabar contra este virus fue otra herramienta en lucha contra el COVID 19.