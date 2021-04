Montgomery: Kevin Machuca, de 24 años desapareció sin dejar rastro desde el 18 de marzo

(NOTICIAS YA).- Kevin Machuca, de 24 años desapareció sin dejar rastro el 18 de marzo. No obstante, según su madre, 6 días después recibió una misteriosa llamada que la llevó a pensar que su hijo podría estar en peligro.

María Machuca, madre de Kevin afirma que: “mi miedo es que le haya pasado algo o alguien le esté haciendo algo y por eso no nos pueda llamar o no se pueda comunicar que no lo dejen hablar yo necesito saber que está bien, que no le ha pasado nada”.

Un calvario es lo que está madre hispana de Montgomery, expresa estar viviendo tras la misteriosa desaparición de su hijo de Montgomery Village hace más de un mes, indica que lo que le roba el sueño es la última llamada que recibió de su hijo 6 días después de reportarlo como desaparecido a las autoridades.

Agregó que “El 24 me contestó se escuchaba que alguien estaba peleando con él, discutiendo pero como que la persona lo amenazó yo no se que le estaba diciendo solo escuchaba que mi hijo le decía en inglés que le decía tranquilo se arreglará esto, algo así y me colgaron. Yo regresé la llamada y ya el teléfono estaba apagado”.

En medio de la desaparición está madre hispana explica que empezó a buscar a su hijo.

La angustiada madre dijo que: “Yo fui a donde él vivía y lo más raro es que encontré un pantalón que tenía la rodilla como cortada, como que se había caído o algo y tenía lodo con sangre. Cómo que vino de cambio y se fue pero es raro apareció su cartera”.

La familia lo describe como un buen joven, trabajador y muy apegado a su familia especialmente a sus hijas de 3 y 6 años.

Hizo un llamado: “Yo le pido a toda la comunidad por favor que nos llamen, quiero saber que está bien, que no le ha pasado nada porque para un mes… no voy a descansar hasta encontrarlo”.

Kevin tiene un peso aproximado de 140 libras y mide unos 5 pies y 6 pulgadas de altura. El departamento de la policía de Montgomery investiga el caso y le piden que si tiene información sobre su paradero llame al 301-279-8000.