No entres en pánico si tienes estos efectos secundarios de la vacuna COVID-19

(NOTICIAS YA).-A medida que millones de personas reciben la vacuna contra la COVID-19 todos los días, algunas personas han tenido fiebre, fatiga y otros efectos que no esperaban.

Pero no entres en pánico, dicen los médicos.

Los efectos secundarios de las vacunas contra la COVID-19 no duran mucho. Y, en realidad, son una prueba de que tu sistema inmunológico está funcionando como se supone que debe hacerlo. (Aunque, cabe aclarar que las vacunas igual son muy eficaces incluso sin efectos secundarios).

Aquí te explicamos algunos de los efectos secundarios más comunes de las vacunas contra la COVID-19:

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra la COVID-19?

El Dr. Peter Hotez, vacunólogo y decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Baylor dijo: «Las cosas que estamos viendo son dolor en los brazos, en el cuerpo, a veces fatiga, a veces incluso un poco de fiebre».

Después de que Hotez recibiera su segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, tuvo «escalofríos durante un par de horas», señaló.

Otros efectos secundarios que pueden presentarse: son dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección y posiblemente dolor de cabeza o náuseas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Cuántas personas presentan efectos secundarios?

No hay una cifra exacta porque millones de estadounidenses se vacunan todos los días y es posible que aquellos que tienen efectos secundarios no los informen al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas.

Sin embargo, en los ensayos de las vacunas, aproximadamente entre el 10% y 15% de los voluntarios inmunizados desarrollaron «efectos secundarios bastante notables», indicó Moncef Slaoui, exasesor científico jefe de la llamada Operación Warp Speed, a finales del año pasado.

¿Producen algunas vacunas más efectos secundarios que otras?

Cada cuerpo es diferente. Así que exactamente la misma vacuna puede hacer que una persona se sienta enferma durante un día y que otra se sienta perfectamente bien.

Dicho esto, «las vacunas de ARNm ––la de Pfizer/BioNTech y la de Moderna–– son lo que se llama más reactogénicas. Lo que significa que hay más efectos secundarios», explicó Hotez.

¿Es cierto que la segunda dosis es peor que la primera?

La vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una dosis. Pero las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna tienen dos dosis.

Es cierto que algunas personas han reportado efectos secundarios más fuertes después de sus segundas dosis, según Pfizer y Moderna.

Pero, nuevamente, esa es otra señal de que las vacunas están haciendo lo que se supone que deben hacer.

«Con la primera dosis, tienes que generar una respuesta inmune desde cero», explicó Michael Worobey, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Arizona.

Algunas vacunas generan una gran respuesta con una sola dosis, dijo el profesor Thomas Geisbert, experto en amenazas virales emergentes en la Rama Médica de la Universidad de Texas. Sin embargo, la segunda dosis, de las vacunas que requieren dos inyecciones, crea una fuerza de defensa más duradera.

¿Puedo omitir la segunda dosis para evitar efectos secundarios más fuertes?

Esa es una muy mala idea, advirtió Hotez.

No solo perderías una mayor protección, sino que probablemente reducirías el período de su defensa: «Tu sistema inmunológico ya está activado desde la primera dosis», dijo Geisbert. Entonces, con una segunda dosis, «tiendes a desarrollar una respuesta más prolongada y duradera».

¿Puedo tomar medicamentos de venta libre si tengo efectos secundarios?

«Puedes tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios posteriores a la vacunación si no tienes otras razones médicas que te impidan consumir las medicinas normalmente», advirtieron los CDC.

Pero, «no se recomienda que tomes medicamentos de venta libre ––como ibuprofeno, aspirina o acetaminofén–– antes de la vacunación para intentar prevenir los efectos secundarios relacionados a la vacuna».

Aún «no se sabe cómo estos medicamentos podrían afectar la eficacia de la vacuna», señaló la agencia.

¿Cuándo debo buscar ayuda si mis efectos secundarios parecen graves?

«En la mayoría de los casos, la incomodidad por el dolor o la fiebre es una señal normal de que tu cuerpo está construyendo protección», explicaron los CDC.

Pero, debes comunicarte con tu médico o proveedor de atención médica si los efectos secundarios por la vacuna te preocupan o no parecen desaparecer después de unos días. Lo mismo en el caso de que el enrojecimiento o la sensibilidad del lugar donde recibiste la inyección empeora después de 24 horas.

Si hay la posibilidad de efectos secundarios, ¿necesitan los adultos jóvenes y sanos realmente vacunarse?

Hay muchas razones por las que las personas jóvenes y sanas deben recibir la vacuna contra la COVID-19.

Por un lado, una nueva variante peligrosa y altamente contagiosa está afectando a los jóvenes. «En el Medio Oeste Superior, estamos empezando a ver a muchos adultos jóvenes enfermarse e ir al hospital por covid-19 debido a la variante B.1.1.7«, dijo Hotez.

También los jóvenes pueden tener complicaciones de COVID-19 a largo plazo.

Muchos padecen fatiga crónica, dolor en el pecho, dificultad para respirar y confusión meses después de infectarse. De hecho, un estudio reciente encontró que el 30% de las personas infectadas de covid-19 seguían con síntomas hasta nueve meses después de contagiarse.

Además, los jóvenes pueden ser transmisores fáciles de coronavirus.

¿Debería tomarme un día libre después de vacunarme?

No es necesario, pero Hotez sugiere tomar las cosas con calma durante un día después de cada dosis.

¿Valen la pena los efectos secundarios?

Absolutamente. «Nos estamos protegiendo contra una enfermedad que ha cobrado la vida de más de medio millón de estadounidenses. Por lo tanto, es un precio muy modesto a pagar», respondió Hotez.

Los casos raros de coágulos en las vacunas: un capítulo aparte

Los coágulos de sangre son un efecto secundario extraño que un puñado de personas han presentado tras recibir las vacunas de AstraZeneca, en Europa, y la de Johnson & Johnson, en Estados Unidos.

Mientras que la vacuna de AstraZeneca ha sido relacionada con la formación de coágulos desde febrero en Europa, el mundo se sorprendió el 13 de abril, cuando la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) recomendó suspender su programa de vacunación con la vacuna de Johnson & Johnson por haberse presentado algunos casos de coágulos en personas inmunizadas con esa vacuna.

Los casos de la vacuna Johnson & Johnson y AstraZeneca

Lo que se informó es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos le solicitaron a la FDA que suspenda temporalmente el uso de esa vacuna porque se identificaron seis casos de enfermedad tromboembólica o de formación de coágulos entre 6,8 millones de personas inmunizadas con esta vacuna, casos que se supo, ocurrieron 6 a 13 días después de la vacunación y en mujeres entre 18 y 48 años.

Mientras tanto si una persona ya recibió la vacuna de J&J hace mas de tres semanas, no debe preocuparse por la formación de coágulos. Y las personas que recibieron su vacuna de J&J hace menos de tres meses, deben vigilar síntomas como:

Dolores de cabeza

Dolores de vientre extraños

Hinchazón de las piernas

Falta de respiración

Y deben acudir obviamente a una emergencia o con su médico, diciendo que recibieron recientemente la vacuna de J&J.

En el caso de la vacuna de AstraZeneca, desde hace varias semanas empezaron a identificarse casos de enfermedad tromboembólica en personas vacunadas, lo que hizo que algunos países empezaran a suspender el uso de dicha vacuna.

Dos recientes artículos, publicados el 9 de abril en The New England Journal of Medicine por investigadores noruegos y alemanes, identifican la causa del problema y relacionan directamente el uso de la vacuna con el desarrollo de coágulos.

*Maggie Fox y Ryan Prior, contribuyeron a este reporte de CNN en español.