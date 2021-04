¿Sin planes? No te pierdas la tradicional Feria Estatal de Florida

(NOTICIAS YA).- La tan esperada Feria Estatal de Florida llega a la ciudad de Tampa este jueves 22 de abril llena de divertidas actividades para disfrutar en familia y amigos durante 11 días.

La tradicional feria ofrece una gran variedad de espectáculos, tanto de música, competencias, exhibiciones de animales, circos, acrobacias, música y sobre todo un sin fin de deliciosas comidas.

Si busca un plan para un día de semana libre o para su fin de semana, no pierda la oportunidad de visitar esta inmensa feria en las instalaciones del Florida State Fairgrounds, la cual funcionará desde las 11:00 a.m. los días de semana y desde las 10:00 a.m. los fines de semana, hasta casi la medianoche, desde este jueves 22 de abril hasta el próximo domingo 02 de mayo.

La Feria Estatal de Florida brinda diversión para todos los gustos y edades: encuentros con animales como jirafas, cerdos, vacas, peces, animales de granja, espectáculos de acrobacias de animales, así como carreras entre ovejas, chivos y hasta gallinas.

Para los amantes de las actividades de circo, podrán disfrutar de actos de magia, el hombre de fuego, ilusiones extremas e increíbles y emocionantes acrobacias entre otros.

Quienes deseen deleitarse de infinidad de comidas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, cuentan con exquisitos postres como Gelato Nachos, helados "fritos" de manzana, torta de lava de chocolate, galletas y cremosas donas con frutas, entre otros. Por otra parte, cuando el hambre ataque, sus visitantes tendrán que decidir entre múltiples opciones como sándwiches de cerdo, pizzas de pepinillos, inmensas hamburguesas papas fritas con tocineta, queso y cerveza y mucho más.

Así que definitivamente la Feria Estatal de Florida es una excelente opción para disfrutar con amigos y familias, y lo mejor es que puedes organizarte y visitarla cualquiera de sus 11 días de funcionamiento, desde este jueves 22 de abril hasta el próximo domingo 02 de mayo.

¿Ya decidiste ir? Pues el próximo paso es comprar los accesibles boletos de tan sólo $9 por cada adulto y $5 por cada niño desde los 6 hasta los 11 años, ya que los pequeños de 5 años o menos ¡¡¡entran totalmente gratis!!!. No te olvides de tus seres queridos de más de 55 años, quienes sólo pagan $7 por persona.

La Feria Estatal de Florida ofrece un sin fin de atracciones mecánicas para que las disfrutes ilimitadamente con un brazalete con un costo de $30 cualquier día de la feria o si prefieres visitarla alguno de los días 22, 26, 27, 28 y 29 de abril, pagas sólo $20.

Todos los boletos puedes comprarlos en su página web oficial: floridastatefair.com donde se recargará $2 de tarifa al realizar la compra en línea, o si prefiere visitar cualquiera de los supermercados Publix en la bahía de Tampa para adelantarse a las filas que se podrá encontrar el día de su visita para obtener sus tickets en la taquilla.

Es importante resaltar que al comprar los boletos de la Feria Estatal de Florida, sus visitantes se comprometen a cumplir con las respectivas normas de bioseguridad para la prevención del COVID-19 durante su estancia en las instalaciones, como usar mascarilla de forma correcta, lavarse constantemente las manos y mantener el distanciamiento social de otras personas.

