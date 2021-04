Tepesianos continúan con su lucha a pesar de demoras legales

(NOTICIAS YA).- Beneficiarios del TPS esperaban que el caso legal de Ramos contra Nelson avanzara esta semana, pero fueron vistos con una demora adicional de 60 días. Tiempo que continúa generando incertidumbre para los 400 mil tepesianos.

“Y esto realmente afecta grandemente no solamente a los beneficiarios del tps en sí, pero a sus familias, a sus hijos que no saben” que va a pasar con sus padres. Así que estos retrasos parece que fueran como una puñalada más a nuestra comunidad inmigrante, particularmente a la comunidad tepesiana”, explicó Mardoel Hernández, miembro de la Alianza Nacional TPS.

Esta incertidumbre también recae sobre los hombros de jóvenes como Benjamín Zepeda, hijo de Orlando y Lorena Zepeda quienes forman parte de esta demanda.

“lo que está en juego es... pues mi vida, verdad, mi futuro. Qué voy a hacer yo, un niño que apenas va a cumplir 18 años, con una hermana que solo tiene 16 años en un país que yo no conozco, que mis papas ya ni conocen porque ellos han vivido más en este país que en sus países donde nacieron”, detalló el joven.

Dentro de las acciones para traer conciencia de la urgencia que vive esta comunidad, la alianza organizó una huelga de hambre en donde miembros de las diversas delegaciones participaron por tres días cada una. Colectivamente han transcurrido 33 días desde el inicio de este acto de protesta.

“Bueno el primer día mucho dolor de cabeza y todo lo que trae como consecuencia el no comer. Ya ahora al tercer día nos sentimos un poco débiles pero bien, mentalmente estamos bien. Pero este es el llamado para que también los demás compañeros Tepesianos se sumen a esta lucha. A los que creen que ya está arreglado todo, no tenemos nada arreglado, no hay nada hasta que la administración nos de una residencia permanente”, concluyó Mauro Navarro, miembro de la Alianza Nacional TPS de Chicago.