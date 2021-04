Aprobación parcial de ordenanza para trabajadores en el condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).-

Después de varias horas de comentarios públicos los supervisores del condado de Monterey aprobaron de manera parcial una ordenanza local para que los trabajadores del sector hotelero, regresen a sus trabajos.

Los trabajadoes tenían esperanza de que el condado de Monterrey aprobar a la ordenanza como se presentó, pero se hicieron cambios que quitar protecciones a los empleados.

"Esta situación me afectaba mucho me despidieron no me han llamado para trabajar y quiero que todos mis compañeros vuelvan a su trabajo" Empleada.

Testimonios como estos escucharon los supervisores del condado de Monterey y después de manifestaciones, decidieron aprobar 4 a uno esta ordenanza de manera parcial como adiciona la ley del estado sb 93 para que los trabajadores del sector de la hospitalidad regresen a los empleos que tenia antes de la pandemia.

"Lo que da derecho es ir a corte y aprobar una ley que la ley se respete y si ganan el caso pues pueden obtener costos de abogado, lo que no se incluyen en la parte delo que no se incluyen la parte de gastos punitivos por qué puede ordenar una corte un trabajador a un trabajador lee si hay violaciones de leyes y eso depende la corte cuando quiera ser trabajador" dijo Luis Alejo.

Debido a las modificaciones esta ordenanza no cubrirá a todos los trabajadores de la hospitalidad en área no incorporadas, solamente a algunos.

"Lo que nosotros queríamos cubrir eran restaurantes independientes de hoteles en inglés restaurantes solos y también las franquicias como Starbucks y Mcdonald's a corporaciones grandes que tienen varios restaurantes o tiendas aquí localmente eso también lo queríamos incluir y no se incluyó" comentó Luis Alejo.

Tampoco se aprobó entrenamiento al trabajador que regresa a su posición.

"La ley estatal del gobernador nomás da derecho a regresar al mismo trabajo de anterior nosotros queríamos incluir que se debe ofrecer a un trabajador que está regresando a su trabajo igual un trabajo que puede entrenar a hacer

esa parte importante es excluyó de mi propuesta ordenanza ayer" comentó Luis Alejo.

Esta ordenanza estaría en vigencia hasta hasta el 1 de enero de 2022

Para que esta ordenanza sea finalmente aprobada se necesitan dos reuniones más. se espera que entre en vigor a finales de mayo o en junio.