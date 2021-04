Asesinan a balazos a joven embarazada en Prince George's

(NOTICIAS YA).- Una joven de 18 años embarazada fue asesinada a tiros en Prince George, mientras que una segunda mujer resultó herida en la balacera.

La joven embarazada que perdió la vida a causa de esta balacera se llamaba J’lyn Quiñones, su bebé tuvo que ser extraído de su cuerpo mediante una cesárea y ahora se encuentra en condición crítica pero estable.

La segunda mujer resultó herida de bala a causa del incidente pero los médicos esperan que se recupere. De acuerdo con la Policía del Condado de Prince George, tanto Quiñonez y otra joven corrieron hacia la intersección de Rail Street y Southern Avenue en el sureste de DC cuando efectivos de la policía del Distrito las socorrieron.

“Ellas venían desde Quinn Street, estaban cruzando la intersección para entrar a Washington, DC, cuando abrieron fuego contra ellas. Estaban en Rail Street cuando los oficiales intervinieron al percatarse que ellas tenían heridas de bala", explicó el oficial Julián Pérez, vocero hispano de la policía del Condado de Prince George.

Quiñones tenía 18 años de edad y era residente de Suitland. La joven podría ser hispana, pero las autoridades no confirmaron esa información. La mujer que sobrevivió al ataque tiene heridas que no amenazan su vida.

“Ha habido un alza sustancial en estos delitos. Y algo que tenemos que poner en perspectiva es el acceso que la gente está teniendo a las armas.// incidentes como este carecen de justificación. No entendemos cómo una persona es capaz de abrir fuego contra una mujer embarazada y otra joven en la calle", añadió el oficial Pérez.

Residentes de la zona lamentan lo sucedido y exhortan a las autoridades a tomar acción. “Lo siento mucho porque ella solo tenía 18 años. Cosas así no deberían pasar. Deberían hacer algo porque están pasando cosas muy malas.

Con el caso de Quiñones son 44 las víctimas de homicidio en el Condado de Prince George en lo que va de año, un incremento considerable con respecto a los 22 homicidios que se registraron el año pasado en el mismo periodo.

“Es muy doloroso porque ella no pudo conocer a su bebé, imagínate perder la vida así, deberían hacer algo para frenar esto y apoyar a los hispanos porque somos las primera víctimas. Uno viene de un país violento y venir a otro donde traten igual no es justo", opinó Patricia, residente del área quien optó no dar a conocer su nombre completo.

A esta hora las autoridades trabajan para identificar y ubicar al o los responsables de este mortal tiroteo que dejó a un recién nacido huérfano. Si tiene información sobre este caso, por favor llame al 301-516-2512. El número de caso es el 21-0017572.