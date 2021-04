Autoridades buscan poner un alto a las carreras clandestinas

(NOTICIAS YA).- La policía en Gaithersburg promete mano dura contra las carreras ilícitas y los conductores con motores modificados. Mediante operativos masivos en puntos rojos que ya han resultado en varios arrestos.

El Departamento de la Policía de Montgomery continúa recibiendo numerosas quejas de vecinos sobre las carreras clandestinas y el ruido generado por los autos con motores modificados. Ante esto prometen ser más proactivos realizando operativos masivos para combatir la problemática.

Con un total de dos arrestos, 118 paradas de tráfico y 68 multas, así como 57 advertencias y 49 ordenes de reparación de partes de autos fue el resultado del más reciente operativo.

“Las carreras son muy peligrosas y son muy populares entre los jóvenes piensan que están en la película fast and the furious”, opinó un residente de la zona, quien optó no dar a conocer su nombre completo.

Por su parte Dan Lane, portavoz de la Policía de Gaithersburg detalló aspectos del operativo: “En una operación conjunta para abordar estas preocupaciones, oficiales aliados y soldados de la Policía del Estado de Maryland formamos esta iniciativa. Anoche poco después de las 8 llevamos a cabo el primer operativo y nos enfocamos en los puntos rojos como la Ruta 355, desde Professional Drive en Gaithersburg hasta Edmonston Drive en Rockville”, comentó.

De acuerdo con estos residentes las carreras ilícitas se han apoderado de las calles del condado y de su tranquilidad.

“Últimamente los ves aquí por la East Diamond, West Diamond y Montgomery Village. Yo veo que se juntan muchos carros los martes en la 124 se juntan para las carreras. Ellos no tienen precaución de los demás conductores”, dijo Emanuel Mina quien vive por una de las zonas afectadas.

Las carreras clandestinas usualmente surgen por la noche, según explican estos vecinos, no obstante, de día el ruido generado por los motores modificados se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por lo que aplauden esta iniciativa por parte de las autoridades.

“Yo vivo en Montgomery Village y siempre pasan por ahí. Molesta y es bueno que pongan más patrullas para que sigan estos carros que están molestando al público", dijo Edwin Sarmiento, residente de la zona.

De acuerdo al portavoz del Departamento de la Policía del Condado se continuaran realizando los operativos de manera espontánea.

Participantes de las carreras clandestinas podrían recibir desde una multa de $500 dólares o hasta tiempo de cárcel dependiendo de la gravedad de cada caso.