“Ayúdenme, quiero enterrarlo en Honduras”, Madre de hispano que fue encontrado sin vida

(NOTICIAS YA).-Desconsuelo y desesperación es lo que sienten la madre y el hermano de Carlos Eduardo Zelaya, el joven de 19 que fue encontrado sin vida en el río Eagle de Colorado.

Desde Honduras, Albertina Medina Velásquez rompió en llanto por la muerte de su hijo, quien se encontraba desaparecido desde hace un mes.

Como si fuera poco, esta adolorida familia también está sufriendo por la falta de recursos económicos para llevar el cuerpo de su ser querido a su país natal, donde su madre lo único que espera es poder darle el último adiós.

La repatriación del cuerpo de Carlos significa un gasto que Wilfrido Zelaya no puede cubrir en este momento, ya que hace casi un mes tuvo que abandonar su trabajo y viajar desde Virginia a Colorado para buscar incansablemente a su hermano.

“Mi familia está mal económicamente porque ya habíamos tratado de encontrarlo, pues no hemos trabajado todo este tiempo desde que desapareció”

Por su parte, la oficina del médico forense local continúa investigando la causa de muerte de Carlos, pero le dijeron a la familia que “se iba a saber exactamente en seis semanas”.

“Pero que, por cómo habían encontrado el cadáver, no tenía señas de maltrato, no tenía ni un disparo, no tenía cortadas”, agregó Wilfrido.