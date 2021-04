Enfermera dijo usar una aguja para vacunar hasta 10 veces

(NOTICIAS YA).- Un video que se hizo viral en redes sociales muestra a una enfermera aplicando una vacuna contra Covid-19 a un adulto mayor en Pará, Brasil, y asegurando que usa la misma aguja varias veces, ya que es la política del centro médico.

De acuerdo con la trabajadora de salud, en algunos casos puede vacunar hasta a 10 personas con la misma aguja. El medio local UOL aseguró que el video es auténtico.

Luego de que la publicación se hizo viral, las autoridades locales negaron las declaraciones de la enfermera y dijo que ella tuvo un “fallo de comunicación” debido a que se sintió presionada por las preguntas del paciente y su acompañante.

