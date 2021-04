Expertos resuelven dudas sobre Covid-19 en un panel virtual

(NOTICIAS YA).- Este jueves se realiza un foro comunitario virtual para informar a los hispanos de Kansas sobre los beneficios de la vacuna contra Covid-19. Autoridades han organizado este panel para tratar de despejar las dudas y la información falsa que existe en torno a la vacunación.

Organizaciones en pro de los derechos de los hispanos continúan realizando esfuerzos para informar a nuestra comunidad sobre los mitos y verdades de la vacuna contra Covid 19.

¨Lo que notamos hace varios meses es que había mucha información en Facebook que no era verdadera, y había un espacio donde la comunidad hispana no tenía expertos dando información en su idioma¨, explicó Audé Negrete, directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de Kansas.

Por eso han planeado un foro virtual a realizarse este jueves 22 de abril, que contará con la participación de la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, así como expertos como el Doctor Lee Norman, secretario de salud del estado de Kansas y el doctor Mario Castro, de la escuela de medicina de Kansas University.

¨Tenemos un panel diverso con información que pensamos que la comunidad va apreciar y van a poder hacer preguntas tanto en inglés como en español¨, añadió Negrete.

Muchos hispanos de Kansas, indica Negrete, temen acudir a vacunarse y no precisamente por razones de salud. La directora ejecutiva he escuchado a personas decir que inmigración está colaborando con los hospitales. Eso, asegura Negrete, no es cierto.

¨Migración no está colaborando con ningún hospital, nuestro departamento de salud quiere ayudar a la comunidad, no tiene que presentar visas, no tiene que presentar papeles¨, dijo Negrete.

Este panel de expertos se realizará el jueves en una transmisión en vivo a través de Facebook. El público está invitado a participar y contarán con traducción al español.

EVENTO VIRTUAL

SUPERANDO COVID-19 JUNTOS

JUEVES 22 DE ABRIL 6:00 PM A 7:00 PM

FACEBOOK: KSHispanicAndLatinoAffairs

Para aprender más sintonice el panel virtual este jueves a las 6 de la tarde a través de la página de Facebook de la Comisión de Asuntos hispanos de Kansas. Expertos en el tema darán respuesta a sus dudas en esta transmisión en vivo.