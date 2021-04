Mamá no quiso despertar a su hijo temprano para que no pasara hambre

(NOTICIAS YA).- Una maestra chilena compartió la dolorosa historia de uno de sus alumnos luego de que la madre del pequeño le escribió para contarle la desgarradora razón por la cual el niño no se iba a conectar a la clase virtual.

De acuerdo con Tania Silva, una maestra de la localidad de Rancagua, una madre le escribió para explicarle los motivos de la ausencia de su hijo en la clase que estaba a punto de comenzar.

“Me da pena contarle pero le voy a decir para que no piense que faltó por flojo”, escribió la madre en un mensaje de WhatsApp. “Hoy no tengo pancito para que tome desayuno y para el almuerzo tengo para hacer un arroz nomás solito”.

La madre explicó que debido a la falta de alimentos en su casa, no quería despertar temprano a su hijo para que no pasara hambre. “Le agradecería mucho su comprensión y si me pudiera mandar lo que están haciendo para hacerlo ya que despierte”.

El mensaje fue publicado en redes sociales por la hermana de Silva, generando miles de mensajes de apoyo y ayuda económica para la madre y el pequeño estudiante.

“Ayer fue un día súper intenso con la respuesta que tuvo este tuit. La familia recibió mucha ayuda, aún hay gente preguntando y les quiero decir que ellos quedaron aperados de mercancía para varias semanas. Sigamos ayudando a otros, hay más gente en la misma situación”, dijo la usuaria.

La madre, que fue identificada como María Pilar, dio una entrevista al canal T13 indicando que esa mañana “no tenía para darle desayuno, y para que no estuviera con hambrecita en la clase” no lo despertó.

La familia recibió donaciones monetarias y alimentos, mientras que el gobierno local cubrió 3 meses de alquiler en su vivienda. “Tania se ganó el cielo entero, me ayudó mucho, me dieron dinero y mercadería”, dijo María Pilar.

El padre del niño comentó que perdió su trabajo debido a la pandemia y que el apoyo que recibieron por parte de la comunidad fue una gran sorpresa. “No me lo esperaba, no entendía nada”, dijo el hombre.

Ahora la familia está trabajando para conseguir un ingreso regular, mientras que María Pilar incluso se ofreció a ayudarle a otros miembros de su comunidad en la misma situación, pidiendo que la contactaran para compartirles de la ayuda que recibió.

