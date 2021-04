Superliga Europea se derrumba luego de que equipos anuncian su retiro

(NOTICIAS YA).- La multimillonaria Superliga Europea colapsó a menos de 48 horas de su lanzamiento, luego de que los 6 clubes que formaban parte de ella se retiraron, empezando por Manchester City.

En un video publicado en las redes sociales de Liverpool la mañana del miércoles, el dueño del club, John W. Henry, quien se creía que era uno de los principales conductores de la Superliga, anunció la noticia.

“Quiero disculparme con todos los fans, los que apoyan al Club de Fútbol de Liverpool por la desorganización que causé en las últimas 48 horas”, dijo Henry. “El proyecto que se lanzó nunca iba a mantenerse sin los fans. Nunca nadie pensó diferente en Inglaterra”.

“En las últimas 48 horas, ustedes fueron muy claros que no iban a apoyar. Los escuchamos. Yo los escuché. Y me quiero disculpar con Jurgen (Klopp) y Billy (Hogan), con los jugadores, y con todos los que trabajan duro en LFC para hacer sentir orgullosos a nuestros fans. Ellos absolutamente no tienen responsabilidad por este disturbio”, dijo Henry.

“Ellos (los jugadores y trabajadores) fueron los más perturbados, y de forma injusta. Esto es lo que más duele. Ellos aman su club y trabajan para hacerlos sentir orgullosos todos los días. Sé que todo el equipo LFC tiene experiencia, liderazgo y la pasión necesaria para reconstruir la confianza y ayudarnos a seguir adelante”, dijo Henry.

Sin embargo, para muchos fans esta disculpa no es suficiente. Muchos partidarios expresaron sentimientos de traición, pues no fueron consultados antes de tomar la decisión y fueron tratados con desprecio.

El gobierno de Reino Unido confirmó que lanzarán una revisión sobre el reporte dirigido por fanáticos, en caso de que las autoridades del fútbol no prevengan la formación de la Superliga.

Manchester United fue otro de los clubes que se retiró del nuevo formato luego de enfrentarse a fuertes críticas, y el miércoles, su co-propietario, Joel Glazer, publicó una carta abierta a los fanáticos, disculpándose por la situación.

“Nos equivocamos y queremos mostrar que podemos arreglar las cosas”, dijo Glazer. “Entiendo que tomará un tiempo para que sanen las heridas, yo personalmente estoy comprometido a reconstruir la confianza con nuestros fans y aprender del mensaje que entregaron con tanta convicción”.

La Superliga Europea indicó que van a arreglar sus planes controversiales y “darle nueva forma al proyecto”. Además indicaron que están desafiando al “status quo del fútbol europeo”, pues este “necesita cambiar”.

Sin embargo, el director de Juventus, Andrea Agnelli, dijo el miércoles que la nueva competencia ya no era viable sin los 6 equipos de la liga Premier.

