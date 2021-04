Un infarto inspiró publicación viral sobre exceso de trabajo

(NOTICIAS YA).- Un hombre británico de 45 años se ha vuelto viral luego de escribir una reveladora publicación en la plataforma LinkedIn, utilizada para establecer vínculos laborales y profesionales.

De acuerdo con Bloomberg Wealth, Jonathan Frostick es un contratista que trabaja para el banco HSBC y recientemente tuvo que reflexionar acerca de cómo su trabajo estaba consumiendo su vida, literalmente, cuando sufrió un ataque cardíaco.

“Así que tuve un infarto”, escribe Frostick en la hoy popular publicación en LinkedIn, que hasta el momento cuenta con alrededor de 210 mil reacciones y 11 mil comentarios.

“Así no fue como planeé mi domingo. Fue bastante normal hasta las 4 p.m. Café matutino, un paseo en el parque local, algunas compras y comida. Me senté en mi escritorio a las 4 para prepararme para el trabajo de esta semana. Y luego no pude respirar”, relata el hombre.

“Mi pecho se sentía restringido, sentía descargas en mi brazo izquierdo y el cuello, mis orejas estaban reventando. No vi un haz de luz ni mi vida pasar frente a mis ojos”, continúa el texto.

“En su lugar pensé: 1. Carajo, necesito reunirme con el gerente mañana; esto no es conveniente. 2. ¿Cómo aseguro los fondos para X? (algo del trabajo). 3. Maldición, no he actualizado mi testamento. 4. Espero que mi esposa no me encuentre muerto”, enumeró Frostick sus prioridades al momento del episodio de salud.

“Fui a la habitación para poder acostarme, y llamé la atención de mi esposa, quien llamó al 999. Mientras estoy acostado aquí, he tomado las siguientes decisiones, asumiendo que no muera”, continuó el trabajador.

“1. Ya no pasaré todo el día en Zoom. 2. Voy a restructurar mi enfoque de trabajo. 3. No voy a aguantar más mierda en el trabajo; la vida es muy corta, literalmente. 4. Voy a perder 15 kilos. 5. Quiero que cada día cuente para algo en el trabajo; si no, cambiaré mi rol. 6. Quiero pasar más tiempo con mi familia”, expresó el británico.

“Y eso, hasta ahora, es lo que el casi morir me ha enseñado”, finalizó Frostick, quien además compartió una fotografía de su estancia en el hospital junto al importante mensaje.

