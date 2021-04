Exempleada del Museo de Arte de San Diego denuncia presunto acoso sexual

(NOTICIAS YA).-

Por casi cinco años, Zelina Gaytán cuidó las obras del icónico Museo de Arte de San Diego.

“Mi rol era asegurarme que el arte sea conservado en las galerías, que la gente no tocara el arte así como ayudar a la gente a navegar el museo,” dijo Gaytán.

Pero hace 10 días renunció.

“Los empleados que deje merecen mejores condiciones para el trabajo que no deberían de venir con miedo a que las acosen sexualmente y que no deberían venir con miedo a que los líderes que son mujeres blancas las acosen racialmente o las discriminen,” indicó Gaytán.

Según Gaytán, hace dos años en una fiesta patrocinada por el museo fue victima de acoso sexual.

“Una señora se me acerca de atrás y me agarra de los hombros, me masajea y me dice ‘relájate en el oído,’” señaló Gaytán.

En reacción a lo sucedido, Gaytán creó una petición en Change.org que ha logrado recaudar más de 600 firmas. En la sección de comentarios algunos usuarios reportaron lo siguiente: “como ex empleada de la tienda del museo fui acosada por clientes embriagados.”

“Hay muchachas que las han perseguido como para agarrar sus números y nosotras tenemos que cuidarnos entre nosotras porque el museo no se hace responsable,” añadió Gaytán.

A través de un comunicado el Museo de Arte de San Diego dijo que estaban al tanto de las acusaciones hechas por una ex trabajadora y que la seguridad de sus empleados es muy importante. Agregaron que toman muy en serio todas las denuncias por acoso por lo que contrataran a una agencia externa para que investigue estas acusaciones.

“Creo que sería bueno tener una [política] sobre cuánto alcohol van a comprar y cuánto van a servir,” dijo Gaytán.

La exempleada tambien le hace un llamado al museo para introducir mas obras de artistas negros, indigenas, latinos y asiaticos.

“Hay que incluir diferentes voces y no, me degradaron,” agregó Gaytán.

Ante esto, el Museo de Arte de San Diego respondió que creen en un proceso de crecimiento continuo y están comprometidos a implementar programas enfocados en diversidad, equidad e inclusión que empodere a sus trabajadores y amplifique las voces de la comunidad.

Gaytán tiene planeada una manifestación pacífica este sábado 24 de abril a las 12 pm en el parque Balboa.