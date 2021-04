LeBron revela por qué borró tuit sobre joven asesinada por la policía

(NOTICIAS YA).- Poco antes de que se diera a conocer que Derek Chauvin fue hallado culpable de asesinar a George Floyd el año pasado, otra persona negra murió a manos de la policía.

Se trata de Ma’Khia Bryant, de 16 años, quien recibió disparos por parte de agentes en Columbus, Ohio, este martes.

La joven afroamericana habría sido abatida por la policía tras presuntamente amenazar e intentar atacar con un cuchillo a dos mujeres.

Poco después de que se difundiera la noticia sobre la muerte de Ma’Khia, el astro de la NBA, LeBron James, mostró su indignación en un tuit.

De acuerdo con HuffPost, el jugador de los Lakers compartió una foto del agente que habría estado involucrado en el reciente incidente, con etiquetas que decían “sigues tú” y “rendición de cuentas”.

La publicación inmediatamente causó polémica, e incluso el senador por Arkansas Tom Cotton acusó al basquetbolista de incitar la violencia contra un oficial de policía.

“Lebron James está incitando la violencia contra un oficial de policía de Ohio. Esto es una desgracia y un peligro. ¿Está la NBA de acuerdo con esto? ¿Lo está Twitter?”, cuestionó el republicano.

Luego de eliminar su tuit original, James explicó en la plataforma que lo hizo porque estaba siendo usado para “crear más odio”.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY

— LeBron James (@KingJames) April 21, 2021