Masacre en King Soopers: oficial Eric Talley fue asesinado segundos después de entrar al supermercado

(NOTICIAS YA).-El oficial Eric Talley murió segundos después de ingresar a la tienda King Soopers en Boulder el 22 de marzo, dijo el fiscal de distrito durante una conferencia de prensa el jueves.

Talley entró en la tienda con otros dos oficiales. El fiscal de distrito Michael Dougherty dijo que agentes de policía adicionales, un agente y un guardabosques de espacios abiertos intentaron entrar a la tienda menos de 30 segundos después.

“Los oficiales de policía de Boulder, el guardabosques del alguacil y el ayudante del sheriff trataron valientemente de entrar a la tienda tan pronto como pudieron, y pasaron menos de 30 segundos después de que mataron al oficial Tally”, dijo Dougherty.

Los dos oficiales que entraron con Talley fueron identificados como el oficial Bryan Capobianco y la oficial Pam Gignac.

La "segunda oleada" de socorristas fue el oficial Richard Steidell, el oficial Bryan Plyter, el oficial Alexander Kicera, el oficial Jenny Schmeits, el oficial DJ (Richard) Smith, el oficial Brandon Braun, el oficial Michael West, el oficial Jeffrey Brunkow y el guardabosques Samuel Kilburn.

Los investigadores dicen que el sospechoso, Ahmad Al Aliwi Alissa, abrió fuego en la tienda a la mitad del día y mató a 10 personas.

El jueves, se supo que había 115 personas dentro de la tienda en el momento del tiroteo y otras 25 personas en el estacionamiento.

A su vez, que un oficial disparó siete veces contra el sospechoso e impactó una de sus piernas. .

Sin embargo, Dougherty dijo que todavía no hay un motivo claro del tiroteo.

Alissa fue acusado inicialmente de 10 cargos de asesinato en primer grado, un cargo por cada víctima: Denny Stong, de 20 años; Neven Stanisic, de 23 años; Rikki Olds, de 25 años; Tralona Bartkowiak, de 49 años; Teri Leiker, de 51 años; Eric Talley, de 51 años; Fuente Suzanne, de 59 años; Kevin Mahoney, de 61 años; Lynn Murray, de 62 años; y Jody Waters, de 65 años.

El miércoles, a un día de cumplirse un mes de la masacre, los fiscales anunciaron planes para presentar 43 cargos adicionales contra el sospechoso.

