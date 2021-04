Mujer muere tras saltar de una autopista mientras huía de la policía del Campus de Auraria

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Denver DPD dice que una mujer murió después de saltar desde una carretera elevada el jueves por la mañana luego de una persecución con la policía de Auraria.

DPD dijo que la policía de Auraria respondió a los informes de disparos alrededor de las 2 de la madrugada en el Springhill Suites Hotel en 1190 Auraria Parkway.

La policía de Auraria dijo que los sospechosos huyeron de la escena en un automóvil cuando llegó la policía. La uniformada persiguió al vehículo hasta el área de Alameda Avenue y Kalamath Street.

En ese momento, uno de los sospechosos salió del vehículo y abandonó el área a pie. Otra sospechosa salió a pie y saltó desde una calzada elevada. La mujer fue trasladada al hospital donde fue declarada muerta minutos después, según la policía.

El incidente está bajo investigación.

#DPD are assisting Auraria PD on the investigation of a shots fired at 1190 Auraria Pkwy. The suspect veh was pursued by Auraria PD to Alameda Ave and Kalamath St. A female party jumped from the elevated portion of the roadway and was transported and later declared deceased. pic.twitter.com/dFpL9OO3vp

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) April 22, 2021