Policía de Colorado Springs le dispara a sujeto que tenía un rifle AR-15

(NOTICIAS YA).-Un oficial de policía en Colorado Springs disparó e hirió a un hombre que fue encontrado en un automóvil robado y no cumplió con las demandas de bajar un rifle AR-15 después de salir.

El incidente sucedió justo después del amanecer del jueves afuera de una estación de servicio a lo largo de Garden of the Gods Road, cerca de la Interestatal 25.

La policía encontró por primera vez al sospechoso en el vehículo afuera de un hotel en la misma cuadra que la estación de servicio. No tenía placas y comenzaron a comprobarlo. El hombre que estaba dentro salió con el rifle y se lo puso bajo la barbilla.

Luego caminó hacia la estación de servicio y la policía de Colorado Springs declaró en un tweet que se acercó a una persona que estaba poniendo gasolina a un vehículo.

De acuerdo con la uniformada en su cuenta de Twitter, los efectivos intentaron darle una descarga para neutralizarlo, pero fallaron en el intento.

HAPPENING NOW: An officer-involved shooting investigation is occurring in the 500 block of W. Garden of the Gods Rd. Avoid the area. We'll provide updates on this thread as info becomes available.

Media: PIO en route. Briefing 1 hr. Staging @ Village Inn off Garden of the Gods.

