Severas tormentas de nieve ponen bajo advertencia a 70 millones de personas

(NOTICIAS YA).-Más de 70 millones de personas están bajo advertencias de congelación a medida que la nieve y las tormentas severas llegan al noreste.

Incluso si el calendario dice "primavera", una tormenta invernal traerá una ronda de nieve, temperaturas bajas récord y tormentas severas en el noreste el miércoles, de acuerdo con información de CNN.

Las advertencias de congelación están vigentes para más de 70 millones de personas desde las llanuras hasta el noreste desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana.

Por su parte, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Nueva York, dijo que "irónicamente, hoy se considera la fecha de inicio de la temporada de cultivo en esta área".

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas advertencias significan que las temperaturas bajo cero podrían matar cultivos y plantas sensibles, al tiempo que posiblemente dañen las cañerías exteriores.

El miércoles por la mañana, se batieron extraoficialmente alrededor de 30 mínimos históricos en el centro del país, según el NWS:

La oficina del NWS en Paducah, Kentucky, informa que tanto Paducah como Evansville, Indiana, han tenido la última nevada registrada con esta tormenta de invierno.

Here at the office, we measured 1.1" of snow at 7:05 AM on this April 21st morning. This is the latest accumulation of 1 inch or more for the Pittsburgh area since 2005, when 1.6 inches was recorded on April 24th. pic.twitter.com/F3ZoSA5z6h

— NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) April 21, 2021