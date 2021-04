Tirador de King Soopers de Colorado enfrenta 43 cargos nuevos

(NOTICIAS YA).- El tirador de un supermercado de Colorado, que dejó 10 muertos, ahora se enfrenta a 43 cargos nuevos, además de los cargos de asesinato que ya pesaban en su contra.

Ahmad Al Aliwi Alissa fue acusado de 10 cargos de asesinato y un cargo por intento de asesinato tras protagonizar el tiroteo masivo del pasado 22 de marzo en el supermercado King Soopers de Boulder.

A un mes del tiroteo, el fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, presentó 43 cargos más contra Alissa.

Entre los nuevos cargos están incluidos 32 por intento de asesinato, uno por agresión en primer grado y 10 por posesión ilegal de un almacén de armas de gran capacidad durante la comisión de un delito, según una denuncia penal presentada el miércoles y citada por CNN.

La próxima comparecencia de Alissa en la corte está programada para el 25 de mayo.

Dougherty había advertido desde la primera audiencia de Alissa que esperaban presentar más cargos en su contra, conforme la investigación del tiroteo avanzaba.

Entre las 10 víctimas de homicidio se encontraba el oficial de la policía de Boulder, Eric Talley, de 51 años, quien fue uno de los primeros en llegar a la escena. Talley tenía 7 hijos y trabajó por 11 años en la policía.

Las otras víctimas incluyen a Denny Stong, de 20 años; Neven Stanisic, de 23; Rikki Olds, de 25; Tralona Bartkowiak, de 49; Suzanne Fountain, de 59; Teri Leiker, de 51; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, de 62; y Jody Waters, de 65.

Colorado ha sido el escenario de una serie de tiroteos masivos que han marcado la historia del país, consciente de eso el gobernador Jared Polis firmó el lunes dos proyectos de ley que endurecen las regulaciones sobre armas.

“Si bien, por supuesto, esta legislación no puede traer de regreso a ninguno de nuestros compañeros de Colorado que ya no están con nosotros, sabemos que esto no solo puede prevenir futuras pérdidas de vidas, sino que también puede ser parte de la curación”, dijo Polis, de acuerdo con CNN.