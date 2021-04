Universitaria sufrió brutal ataque con ácido afuera de su casa en NY

(NOTICIAS YA).- Una joven fue atacada brutalmente en Nueva York por un sospechoso que le aventó ácido en la cara tras alcanzarla en el camino de entrada a su propia casa, en un acto que su familia supone fue planeado.

Nafiah Ikram tiene 21 años y es una estudiante de medicina, pero por ahora permanece hospitalizada con quemaduras de gravedad que cubren la mayor parte de su rostro y que la han dejado casi ciega.

La joven, de origen paquistaní, fue agredida por un hombre que la roció de ácido la noche del pasado 17 de marzo en la entrada de su casa en Elmot, Long Island.

“No, no es un ataque al azar, es un ataque planeado”, aseguró el padre de Nafiah, Sheikh Ikram, en una entrevista para el New York Post.

Ikram relató al mismo medio que su hija estaba regresando del trabajo cuando fue sorprendida por su atacante. De hecho, Nafiah llegó a casa junto a su madre, quien recién había entrado cuando ella fue atacada.

“Si fue un ataque al azar, ¿por qué… esperaron a que ella regresara a casa?”, preguntó Ikram, destacando que el sospechoso pudo también herir a su esposa.

Sin embargo, un video de vigilancia muestra que el atacante entra corriendo en escena para alcanzar a Nafiah y aventarle el ácido en el rostro, mientras ella estaba caminando a la entrada de su casa.

Nafiah fue trasladada de urgencia al hospital en el que trabaja su madre, quien por fortuna estaba en casa para ayudarla junto a su padre.

“Si yo no estuviera en casa, si mi esposa no estuviera en casa... quizás sería demasiado tarde para que ella sobreviviera”, destacó Ikram al Post.

El ácido provocó quemaduras de gravedad en el rostro, ojos, boca, pecho y brazos de Nafiah. Al momento de gritar, la sustancia entró en su boca quemando su lengua y garganta, de acuerdo con una página de GoFundMe habilitada para ayudar con los gastos médicos.

Además, las quemaduras del ácido le provocaron una ceguera. Nafiah llevaba lentes de contacto al momento del ataque y se derritieron con el ácido, no está claro si podrá recuperar la vista por completo.

“No puede ducharse sola, se asusta cuando el agua le cae a la cara… entonces mi esposa tiene que ir al baño con ella para bañarla. Y ambos brazos están quemados, no puede hacer nada. Así que es muy, muy doloroso”, detalló Ikram.

La policía del condado de Nassau confirmó el ataque e informó que buscan al sospechoso, un hombre alto y delgado que vestía una sudadera con capucha y guantes en ese momento.

