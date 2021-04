Exigen que las autoridades esclarezcan las causas de la muerte de su hijo

Fue un jueves 13 de agosto de 2020 cuando agentes de la policía del Condado de Starr recibieron una llamada pidiendo ayuda, al llegar al domicilio, Alberto Peña de 29 años se encontraba fuera de control en el domicilio de sus padres al parecer bajo los efectos del alcohol y fu su propio padre quien llamó a los agentes para que les ayudaran.

Según información oficial el muchacho estaba golpeando puertas y paredes, provocando miedo en la familia y no podía controlarse , por lo que sus padres tomaron la decisión de pedir ayuda , al parecer sufría ataques de bipolaridad y en ese momento se encontraba en plena crisis debido a la enfermedad y desconocen qué fue lo que provocó el enojo del joven.

“Tomé una mala decisión, dije llévenselo y él me dijo “qué fue apá… me pesa él me dijo pero por qué apá y ya no lo volví a ver, así lo declaró su padre Aristides Peña.

Los oficiales ingresaron a Peña a la cárcel del Condado de Starr, bajo los cargos de conducta criminal, decidieron ponerlo solo en una celda por su conducta agresiva.

Según las autoridades, en ningún momento Alberto Peña cooperó para tranquilizarse al pedirle que se calmara, agregando que se golpeaba en la cabeza contra las rejas de la celda, el comportamiento tan violento obligó a los agentes a trasladarlo a un Sistema de Restricción y Amarre, es decir, sentado con ataduras para impedir que se hiciera daño, aunque su ataque de furia persistía después de un rato, los agentes regresaron y lo encontraron sin vida.

Según la familia, creen que su hijo fue sometido por los guardias en su celda y provocaron su muerte.

El Sr. Peña agregó “De asfixia, murió de asfixia, eso dice la autopsia, eso es lo que queremos ver en las cámaras, porque lo volvieron y el cincho del pecho lo amarraron muy fuerte, para que no se agachara u no se quitara la amarradera de las manos, se lo apretaron muy fuerte.”

Los padres de la víctima quieren una explicación por parte de las autoridades y exigen ver el video que les muestre como sucedieron las cosas.

Los Texas Rangers están en proceso de investigación de este caso, al solicitar toda la información sobre lo sucedido y establecer si existe responsabilidad de parte de los agentes del de policía.