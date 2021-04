Incendio en Silver Spring desplaza a familia guatemalteca 

(NOTICIAS YA).- La familia López-Aguilar perdió todo tras un voraz incendio que consumió su hogar de dos niveles la mañana del viernes 23 de abril, poco después de las 11:30 sobre el 13000 North Gate Lane en Silver Spring, MD.

“Yo estaba en la cocina con mis niños, cómo unos 10-15 minutos antes empezó a oler humo y me puse a revisar y le pregunté a mi hijo pero me dijo que no. Entonces yo seguí cocinando hasta que vino una vecina y me dijo que la casa se estaba quemando. Lo único que yo logré sacar fue la vida de mis hijos y yo nada más”, explicó la señora Aguilar, originaria de Guatemala.

“Llegaron los bomberos dentro de 5 a 6 minutos y encontraron humo y llamas saliendo del segundo piso y el techo. Estamos pensando que empezó en el segundo nivel y cerca del techo y después quemó hacia abajo. Teníamos como 65 bomberos. Desafortunadamente la familia de 12 no van a poder ocupar esta casa pero si en los primeros cinco minutos se apagaron la mayoría de las llamas", explicó Óscar García, capitán del Departamento de Bomberos.

El señor López, padre de cinco, expresó que vivió el susto de su vida pues se encontraba trabajando al momento del siniestro.

“Fue tan grande mi miedo por mis hijos porque tengo dos niños pequeños y mi esposa cuidaba a unos niños de una amiga de ella pero gracias a dios están bien. Gracias a Dios que mi hijo mayor estaba acá ayudó a la mamá a sacar a los niños rapidito de la casa. Me sorprendí porque no es mía la casa, la rento nomas pero lo material no importa más importa la vida de mi familia”, mencionó.

El capitán Garcia exhortó a la comunidad que tomen las precauciones y protecciones necesarias para evitar que algo similar les llegue a suceder.

“En este caso esta familia está rentando por eso recomiendo que tengan seguro de inquilino. Desafortunadamente es un problema porque por la mayor parte sí tienen un seguro de auto, pero no seguro de inquilino. Porque uno nunca sabe cuándo puede pasar un accidente”, comentó.

Según El Capitán del departamento de bomberos no se registraron heridos y se desconoce la cantidad de los daños ocasionados. Mientras tanto la familia estará recibiendo asistencia de la Cruz Roja.