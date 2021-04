Investigadores buscan a dos mujeres que dejaron un perro gravemente herido en el Foothills Animal Shelter

(NOTICIAS YA).-Denver Animal Protection y la policía necesitan la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de las personas que causaron heridas de gravedad a un perro que fue lanzado desde la ventana de un vehículo Lexus sedán color negro.

El canino fue dejado aparentemente por estas dos personas en el refugio para mascotas el domingo a las 5:56 de la tarde. Y por ello, investigadores requieren hablar con ellas en busca de más información.

Pese a los esfuerzos del personal de Foothills Animal Shelter, el canino gravemente herido perdió la batalla y se le aplicó la eutanasia.

A small dog was thrown from a black Lexus sedan driving Eastbound on I-76 just before Sheridan Boulevard at 1:45 p.m. today. If you have info on the possible owner or were a witness, call Animal Control at 303-271-5070. Miniature poodle, cream, critical condition. pic.twitter.com/MIRO2aAOew

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) April 20, 2021