Nueva cinta de "El Conjuro" promete ser la más terrorífica de todas

(NOTICIAS YA).- Ya está aquí el nuevo avance de la séptima película del universo de "Conjuring", la franquicia de terror más grande de la historia.

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” se estrena en cines y HBO Max el 4 de junio de 2021, trayendo de vuelta a Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, los investigadores paranormales de la vida real.

Basada en una historia real, la película sigue uno de los casos más sensacionales de los archivos de Ed y Lorraine, que comienza con una lucha por el alma de un niño y los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes.

La película marca la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la que un acusado de homicidio argumentó estar poseído por el demonio como defensa. "No hay bueno por quien el mal no venga”, dice la frase promocional.

Farmiga y Wilson regresan bajo la dirección de Michael Chaves (“The Curse of La Llorona”). El elenco también cuenta con la participación de la actriz emergente hispana Andrea Andrade, Ruairi O’Connor, Sarah Catherine y Julian Hilliard.

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, distribuida por Warner Bros. Pictures, fue producida por James Wan y Peter Safran, que colaboraron en todas las películas del universo de “Conjuring”.

Chaves dirigió la película a partir de un guión de David Leslie Johnson-McGoldrick y un argumento creado por él y James Wan, a su vez basado en personajes de Chad Hayes y Carey W. Hayes.

La saga “The Conjuring”, que incluye las dos primeras películas de “Conjuring”, así como “Annabelle”, “Annabelle: Creation”, “The Nun” y “Annabelle Comes Home”, ha recaudado más de mil 800 millones de dólares en todo el mundo.