¿Pueden deportar a una pareja infiel, en medio de proceso de residencia por matrimonio?

(NOTICIAS YA).- Los temas migratorios siguen dando de que hablar y nuestro experto migratorio José Pertierra nos da respuesta de los temas más comunes dentro de procesos migratorios.

PREGUNTA UNO

No quiero que diga mi nombre. Soy ciudadano de Estados Unidos Unidos, le di la residencia a mi esposa y recibió la temporal. Ella me fue infiel, y nos hemos divorciado.

Ahora me enteré por un amigo que ella está gestionando la residencia permanente. ¿Cómo puedo hacer para que la deporten?

RESPUESTA UNO

Ay, chico, pasa la página. Dijo el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que el amor es infinito—mientras dure. Tu exesposa evidentemente no quiso seguir casada, y tiene todo el derecho del mundo para divorciarse.

La ley de inmigración permite que una persona que logra la residencia temporal a través de matrimonio y posteriormente se divorcia, antes de que le den la permanente, puede calificar para la Green Card: siempre y cuando presente evidencia de que se casó por amor y no por papeles.

No tienes por qué tratar de deportarla. Si ella tiene evidencia de que se casó por amor, gana el caso. Si no puede demostrarlo, entonces Inmigración se encargaría de expulsarla del país. Sé que estás adolorido, pero el rencor es venenoso y te hace más daño a ti que a ella.

PREGUNTA DOS

Mi nombre es Yeni y soy salvadoreña. Tengo residencia permanente, pero el año que viene calificaría para pedir la naturalización.

Mi mamá está aquí sin papeles, y la quiero pedir. Ella no ha tenido problemas con la policía y paga sus impuestos. Estoy preocupada que el caso no se pueda hacer, porque estoy estudiando en la universidad y no tengo trabajo.

RESPUESTA DOS

Eso depende, Yeni. Si tu madre entró a Estados Unidos con visa, no creo que tengas problemas con el caso.

Tendrías que encontrar un copatrocinador fiscal que garantice que ella no se convertirá en una carga pública. Sin embargo,si tu mami entró ilegalmente al país y ha estado aquí por más de un año sin autorización, no le puedes resolver el caso.

No calificas para pedirle el perdón del castigo de los 10 años que necesitaría. Solo una madre, un padre o un esposo ciudadanos o residentes que sufrirían extremadamente una separación prolongada de ella pueden pedirle a tu mamá ese perdón.

Estamos haciendo todo lo posible para que el Congreso permita que los hijos ciudadanos o residentes también sean los que califican para gestionarles el perdón a sus padres. Pero aún no se ha logrado.