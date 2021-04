Recolección de medicamentos no deseados este sábado 24 de abril en San Diego

(NOTICIAS YA).-En celebración del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados de la DEA, las autoridades de la ley en el condado de San Diego invitan a la comunidad a entregar sus medicinas vencidas o sin uso, para desecharlas de forma correcta.

El peligro crece con la proliferación de pastillas elaboradas con fentanilo sintético vendido como medicamento en el mercado negro, un dato alarmante desde el confinamiento por el COVID-19 las muertes por sobredosis en San Diego se triplicaron en relación al año pasado.

El Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados se llevará a cabo el sábado 24 de abril de 10 a.m. a 2 p.m.

¿Por qué es importante entregar los medicamentos recetados no deseados y vencidos?

Pueden ser robados o usados ​​por otro miembro de la familia y si se tira a la basura o al inodoro, se contamina el agua y el medio ambiente.

Las personas pueden desechar de forma anónima los medicamentos no deseados. Para permitir el distanciamiento social necesario debido a la pandemia de COVID-19, todas las ubicaciones usarán opciones de tránsito o devolución.

Las tasas de abuso de medicamentos recetados en los Estados Unidos son alarmantemente altas, al igual que el número de intoxicaciones accidentales y sobredosis debido a estos medicamentos, según la Administración de Control de Drogas, que organiza el evento nacional semestral.

Don’t be the dealer — turn in unused prescription meds tomorrow, no questions asked. Add to your calendar now & share w/friends to help end the #opioidcrisis #TakeBackDay https://t.co/lAEhRbtNrF pic.twitter.com/3fYqSyv8cQ

— DEASanDiego (@DEASANDIEGODiv) April 23, 2021