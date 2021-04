Ricky Martin dice NO a las terapias de conversión en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- El cantante Ricky Martin se sumó hoy a las figuras artísticas que han expresado su apoyo al proyecto del Senado 184 (PS184), que busca prohibir la práctica profesional de las terapias de conversión a menores de edad en Puerto Rico.

La cantautora Kany García hizo lo propio ayer, asegurando que “es hora de prohibir estas prácticas que son inhumanas, crueles, dañinas y la comunidad mundial de salud lo ha reconocido así”.

La ganadora del Grammy sentenció que “yo soy ejemplo de como ser fiel a quien una es. Soy una mujer que ama profundamente a su pareja y que es amada por su familia y por nuestro pueblo. No hay nada que cambiar. No hay nada que reparar. No hay nada que curar. Hay que darle la misma oportunidad que yo he tenido, de ser quien soy, a toda nuestra niñez y juventud”.