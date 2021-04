Vacuna COVID-19 será obligatoria en más de 30 universidades este otoño

(NOTICIAS YA).- Todo parece indicar que estar vacunado contra la COVID-19 será un requisito para volver a las clases presenciales en las universidades este otoño.

De acuerdo con CNBC, California State University y la Universidad de California anunciaron en días recientes que se unen a la creciente lista de instituciones que exigen este requisito.

Dichas escuelas en California obligarán a todos los alumnos, empleados y catedráticos que planeen estar en el campus a haber recibido la inmunización, una medida que impactará a más de un millón de personas.

Se espera que más universidades sigan sus pasos, pronosticó Lynn Pasquerella, presidenta de la Association of American Colleges and Universities, destacando la importancia de considerar los puntos de vista de estudiantes, padres, maestros, empleados y miembros de la comunidad.

Ante la incertidumbre en algunos sectores sobre la seguridad de la vacuna, en algunos casos los estudiantes pueden obtener una exención por cuestiones médicas o religiosas, mientras que los alumnos que participan en programas 100% remotos no tendrían que vacunarse.

“Debemos empezar la conversación con los padres ahora, para construir confianza y entendimiento sobre cómo vacunar a los chicos contra COVID-19 protege su salud, la de sus familias y la de nuestras comunidades”, expresó al respecto Bethany Robertson, cofundadora y codirectora de ParentsTogether.

Estas son las demás instituciones que han establecido el nuevo requisito, hasta el momento:

Yale University, Georgetown University, Stanford University, Wesleyan University, Grinnell College, Bowdoin College, George Washington University, American University, Emory University, Clark Atlanta University, Morehouse College, Spelman College, College of the Atlantic, Seattle University, Vassar College, Manhattanville College, Fairleigh Dickinson University, Assumption University, Duke University, Brown University, Northeastern University, University of Notre Dame, Syracuse University, Ithaca College, Cornell University, Rutgers University, DePaul University, Columbia College, Nova Southeastern University, Roger Williams University, Fort Lewis College y St. Edward's University.

