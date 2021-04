Rinden tributo a madre y bebé que fallecieron en accidente de auto

(NOTICIAS YA).- La repentina muerte de una mujer y su bebé en un choque vehicular de cuatro autos sacudió a una comunidad de Mobile, Alabama.

El jueves, un auto tipo sedán conducido por Deidreana Jasper, de 28 años, quedó atrapado en medio de un camión UPS y una camioneta pickup. El choque cobró las vidas de la mujer y de su hijo Noah Brown de tan solo un año.

“Ella era tan dulce. Realmente dulce”, dijo Tameka Mullins, una de las vecinas de las víctimas, que además es hermana de la mejor amiga de la madre fallecida. La mujer dijo que Jasper fue como una segunda mamá para sus hijos antes de que naciera Noah.

Mullins dijo que se enteró del choque en las noticias, pero no sabía que Jasper y Noah eran las víctimas. “Mi familia me llamó esta mañana pero no sabía, tenía mi teléfono abajo. Así que mi mamá vino, y me dijo, me despertó y me dijo”.

Según las autoridades, Jasper iba conduciendo cuando el conductor de un camión UPS que estaba jalando un tráiler perdió el control de su vehículo y cruzó carriles. El auto de la víctima fue impactado de frente y la camioneta pickup la golpeó por atrás. El impacto envió el auto de Jasper a otro carril, golpeando a un Hyundai que iba pasando.

Los vecinos de Jasper se reunieron para rendir tributo a la madre, y la describieron como una persona gentil, que iba a la iglesia y mantenía su vida privada mientras criaba a su hijo.

Noah estaba próximo a festejar su segundo cumpleaños. “Voy a extrañar a ese pequeño corriendo, y ella intentando atraparlo”, dijo Brittany Brown, otra de las vecinas de Jasper.

UPS es una de las compañías de transporte más grandes de EE.UU., con 118,489 conductores. Según los datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportista, los conductores de la empresa han estado involucrados en 57 accidentes de tránsito mortales en un periodo de 24 meses.

En total, los accidentes de UPS en ese periodo han causado un total de 958 heridas. Mientras que los conductores han sido citados por 6,820 violaciones de tránsito. UPS dijo que está cooperando en la investigación en torno a la muerte de Jasper y Noah.

