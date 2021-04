¿Quién ganará su Oscar hoy?

MEJOR PELÍCULA

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Ganará: Nomadland

Podría ganar: The Trial of the Chicago 7

MEJOR DIRECTOR

Chloé Zhao – Nomadland

David Fincher – Mank

Emerald Fennell - Promising Young Woman

Lee Isaac Chung – Minari

Thomas Vinterberg - Another Round

Ganará: Chloé Zhao

MEJOR ACTOR

Anthony Hopkins - The Father

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Gary Oldman – Mank

Riz Ahmed - Sound of Metal

Steven Yeun - Minari

Ganará: Chadwick Boseman

Podría ganar: Anthony Hopkins

MEJOR ACTRIZ

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Frances McDormand – Nomadland

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Ganará: Carey Mulli