Alerta de vientos, lluvias y posible nieve en montañas del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional ha declarado una alerta de viento para los desiertos del condado de San Diego a partir de las 4 p.m. hasta la medianoche de este lunes 26 de abril.

Se esperaban vientos de 20 a 30 millas por hora, con rachas de hasta 55. El servicio meteorológico advirtió que los vientos podrían soplar alrededor de objetos inseguros, como las ramas de los árboles que podrían ser derribadas y podrían producirse algunos cortes de energía.

Here's the updated rain forecast for today through tomorrow. As we might expect, most of the rain will fall on the mountain slopes below the snow level which is expected to be around 5000 ft. #CAwx pic.twitter.com/sJrLHeGFQk

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) April 26, 2021