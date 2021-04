Colorado ganará el octavo escaño en el Congreso, anuncia la oficina del Censo

(NOTICIAS YA).-Después de ganar más de 700,000 personas durante la década de 2010, especialmente a lo largo de la cordillera frontal Front Range, Colorado adquirirá un asiento adicional en el Congreso. El anuncio de la Oficina del Censo de los Estados Unidos dice que fue un cambio ampliamente esperado que remodelará los distritos del Congreso del estado y dará a los habitantes de Colorado una voz más fuerte en Washington, DC.

También marca la primera vez en 20 años, desde la creación del séptimo distrito al norte y oeste de Denver en 2001, que Colorado obtendrá representación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Colorado ha ganado 744,518 nuevas personas en la última década, según la Oficina del Censo, y ahora tiene un estimado de 5,8 millones de personas. Hay alrededor de 331 millones de estadounidenses, un aumento de aproximadamente el 7% por ciento durante la última década, el aumento más pequeño en una década desde la década de 1930 de acuerdo con el diario The New York Times.

Por el momento, no está claro dónde se ubicará el octavo distrito del Congreso de Colorado. Ese es el trabajo de la Comisión de Redistribución de Distritos del Congreso Independiente de Colorado, un panel de una docena de ciudadanos que tienen la tarea de remodelar el mapa del Congreso del estado durante la próxima década. La comisión, que fue elegida por sorteo al azar, tiene hasta diciembre para diseñar el mapa, y el octavo escaño del Distrito del Congreso se presentará a elecciones por primera vez en 2022.

"El nuevo distrito del Congreso de Colorado debe estar ubicado en el corredor urbano del Front Range", dijo Marco Dorado, director estatal del grupo no partidista Colorado All On The Line que apoya la redistribución de distritos, con el fin de "proporcionar una representación justa a las diversas comunidades de interés del estado".

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se redistribuyen cada 10 años de acuerdo con los resultados del censo de población.

Los estados que han crecido hasta el punto de ganar un escaño son Colorado, Oregon, Montana, Florida, Carolina del Norte y Texas, que sumarán dos. Los estados que perderán un escaño debido a la disminución de la población o aumentos moderados de la población son California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania y West Virginia.

Los comisionados y observadores políticos de Colorado anticiparon el anuncio del lunes durante meses. En 2019, la legislatura reservó $6 millones para la divulgación del Censo con la esperanza de contar a más habitantes de Colorado y agregar un escaño en el Congreso, y las primeras estimaciones del Censo insinuaban un octavo distrito.

"Esta es una gran noticia para Colorado y una gran noticia para los republicanos", dijo la presidenta del Partido Republicano de Colorado, Kristi Burton Brown, en un comunicado. "En 2022, los habitantes de Colorado enviarán otro líder conservador fuerte a DC para luchar por nuestro estado".

Por su parte, el partido demócrata de Colorado también aplaudió el anuncio el lunes, y la presidenta Morgan Carroll dijo: "Un nuevo distrito del Congreso significa más representación para la gente de Colorado, y esa es una buena noticia".