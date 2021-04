"Debemos dar esperanza" a los que se quedan en sus países, dice Harris

(NOTICIAS YA).- La vicepresidenta Kamala Harris dio una entrevista exclusiva a CNN, en la que habló sobre su designación por el presidente Biden para liderar las conversaciones con México y los países del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) con el objetivo de atender las causas de la migración.

“Yo me acerco a este problema con la perspectiva de que la mayoría no quiere abandonar su hogar… y cuando lo hacen, suele ser por una de dos razones: están huyendo de un daño o no pueden quedarse y satisfacer las necesidades básicas de la vida. Eso es una gran parte de lo que está sucediendo”, expresó Harris a la periodista Dana Bash.

“Así que observo el problema de lo que está sucediendo en el Triángulo Norte desde esa perspectiva. Y mi punto de vista es que debemos de entender eso. Debemos de dar a la gente un sentido de esperanza. Que sepan que, si se quedan, la ayuda estará en camino”, añadió.

LEE: Habla experto en política migratoria de crisis fronteriza en era Biden-Harris

La vicepresidenta habló de los trabajos que realiza junto a altos funcionarios de los Departamento de Agricultura y Comercio, así como USAID, para ayudar a los migrantes potenciales, particularmente a aquellos cuyo modo de vida es la agricultura y han sido afectados por los huracanes, la sequía y la pandemia.

Harris añadió que debe seguir el trabajo diplomático, como sus llamados a colaborar con los presidentes de México y Guatemala, respectivamente, con quienes además planea reunirse en persona en el futuro cercano.

LEE: Aumento de niños migrantes en frontera se debe en parte a ley mexicana

La demócrata también elogió el trabajo de las organizaciones comunitarias en la atención a la problemática en migración y dijo que se reunirá con miembros de la sociedad civil en Guatemala para determinar cómo apoyar su trabajo en la mejor manera.

“Y que puedan otorgar los recursos a la gente que quiere permanecer (en su país), y darles un sentido de esperanza, que la ayuda viene en camino. Ese es el trabajo que estamos haciendo, pero (el problema) no se va a resolver de la noche a la mañana. Es una situación compleja. Si fuera fácil, habría sido manejado desde hace años”, consideró la compañera de Joe Biden.

LEE: Biden asegura que sí admitirá a más refugiados en el país

“Estamos logrando un avance, pero este no será evidente de la noche a la mañana. No lo será. Pero valdrá la pena”, concluyó la vicepresidenta Harris.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: